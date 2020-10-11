Утверждён новый состав правительства Киргизии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков ввёл на территории Бишкека чрезвычайное положение. Фото: сайт президента Киргизии.

В Киргизии парламент утвердил новый состав правительства. Премьер-министром стал Садыр Жапаров.

Как сообщает ТАСС, кандидатуру председателя правительства депутаты поддержали единогласно. Новый премьер-министр пообещал не принимать участия в предстоящих парламентских выборах. Он также заявил, что не намерен менять состав и структуру правительства и не будет преследовать своих политических противников.

Садыр Жапаров также отметил, что недавно у него состоялся разговор с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым, который пообещал уйти в отставку после утверждения премьера.

Напомним, в Киргизии с 5 октября продолжаются массовые беспорядки и протесты. В ночь на 6 октября представители партий, не прошедших в парламент после выборов, захватили здания госорганов, выпустили из СИЗО экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков, в том числе Жапарова, который отбывал наказание за захват в 2013 году заложника. ЦИК признал итоги выборов недействительными.

В связи с возникшими массовыми беспорядками после проведения парламентских выборов президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков ввёл на территории Бишкека чрезвычайное положение. Режим ЧП продлится с 20:00 9 октября до 08:00 21 октября.