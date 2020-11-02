В Молдавии состоится второй тур президентских выборов

Явка превысила необходимый порог в 33,33% — выборы признаны состоявшимися. Фото: Владимир Мартьянов.

Для избрания президента Молдавии потребуется второй тур. Он состоится 15 ноября.

В ходе первого тура выборов, состоявшихся накануне, больше всех голосов — 35,61% — набрала лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. За действующего главу государства Игоря Додона было отдано 33,01% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК Молдавии, обнародованные после обработки 99,11% протоколов.

Лидер «Нашей Партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый замкнул тройку лидеров, набрав 16,98% голосов. Далее следуют Виолетта Иванов от партии «Шор» (6,57%), председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (3,25%), кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку (2,01%), кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу (1,38%) и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ (1,19%).

Явка превысила необходимый порог в 33,33% — выборы признаны состоявшимися. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос, для определения победителя потребуется второй тур.