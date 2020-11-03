В США проходят выборы президента

В Соединённых Штатах Америки проходят президентские выборы. За пост главы государства борятся действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

Также в США сегодня проходят выборы вице-президента. Кроме того, будут избраны 35 сенаторов, члены Палаты представителей, губернаторы нескольких штатов и территорий, местные органы власти.

Как сообщает ТАСС, первыми проголосовали жители посёлка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир. Они приступили к заполнению бюллетеней сразу после полуночи (08:00 по мск). Пятеро местных жителей отдали свои голоса за Байдена, Трампа не поддержал никто из них. Зато в соседнем Миллсфилде действующий президент получил 16 голосов, а Байден — пять.

Последними свои голоса отдадут избиратели на Гавайях и в посёлке Адъяк на Алеутских островах в 20:00 по местному времени (09:00 по мск 4 ноября).

Напомним, 29 сентября в рамках президентской кампании состоялся первый раунд дебатов Дональда Трампа и Джозефа Байдена. Второй раунд дебатов был запланирован на 15 октября, но его отменили из-за того, что Дональд Трамп заразился коронавирусом. Последние перед президентскими выборами теледебаты состоялись 22 октября.