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18 ноября 2020, 18:14

Майя Санду заявила, что надеется на позитивные отношения между Россией и Молдавией

Во время встречи с российским послом Олегом Васнецовым новый президент Молдавии Майя Санду выразила надежду на позитивный диалог с Россией и хорошее сотрудничество. Также она рассказала о планах по взаимодействию между государствами.

"Я приложу все усилия для установления позитивных, прагматичных и предсказуемых отношений с Российской Федерацией. Я надеюсь, что у нас будет хорошее сотрудничество", - передаёт слова президента Республики Молдова ТАСС.

По её словам, взаимодействие с Россией позволит Молдавии решить ряд очень важных проблем. В частности, Майя Санду заявила, в конце 2020 года завершается срок действия режима беспошлинных поставок товаров из Молдавии в Россию, поэтому стороны договорились о работе по продлению этого режима.

Напомним, 16 ноября Президент России Владимир Путин поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах Молдавии.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы", - говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.

Областная газета Свердловской области

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