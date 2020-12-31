Завершается переходный период выхода Великобритании из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II выдала королевскую санкцию законопроекту об отношениях Лондона и Брюсселя после после Brexit. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Палаты общин британского парламента Линдси Хойл.

Подпись монарха под законопроектом означает завершение процесса ратификации соглашения о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом. В новогоднюю ночь переходный период выхода Великобритании из Европейского Союза перестанет действовать, и страна окончательно покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.

Новые условия взаимоотношений между сторонами начнут действовать с 1 января 2021 года. Они предполагают свободную торговлю без квот и тарифов, доступ к территории, морскому и воздушному пространству друг друга, а также сбалансированный доступ к морским ресурсам. Стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. При этом Евросоюз и Великобритания отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

Напомним, Соединённое Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года. 11 месяцев длился переходный период Brexit. В это время на Лондон распространялись все европейские нормы.