Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о развитии Нагорного Карабаха

Российский лидер назвал прошедшую встречу "исключительно важной и полезной". Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин после проведения трёхсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что условия мирного соглашения от 9 ноября по Нагорному Карабаху соблюдаются. По итогу встречи стороны подписали заявление о развитии региона.

Российский лидер назвал прошедшую встречу "исключительно важной и полезной".

"Мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов", – передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

Как ранее сообщала "Областная газета", для реализации планов по развитию Нагорного Карабаха будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они в свою очередь сформируют экспертные подгруппы, которые должны будут представить конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики.

"Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам РФ", - подытожил Владимир Путин.

В ходе встречи Президент РФ говорил, что в период с 14 ноября по сегодняшний день в Нагорный Карабах вернулись 48 тыс. беженцев. Также Азербайджан и Армения произвели обмен пленными и телами погибших. Из России в зону конфликта доставлено уже свыше 800 тонн стройматериалов, всего – более 1,5 миллиона тонн гуманитарных грузов.