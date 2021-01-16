В Германии выбрали нового председателя Христианско-демократического союза

В Германии делегаты онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) выбрали нового председателя правящей партии. Им стал премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет.

Трансляция съезда прошла на сайте партии. Армин Лашет набрал 521 голос. В первом туре из борьбы выбыл глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. Вышедший во второй тур Фридрих Мерц получил 466 голосов.

Сразу после объявления результатов новый председатель ХДС выступил с короткой речью, в которой поблагодарил делегатов за доверие, а конкурентов - за честную борьбу.

Как сообщает ТАСС, в дополнение к интернет-голосованию состоится еще одно - по почте. Оно необходимо для того, что формально подтвердить результаты онлайн-голосования. При этом все претенденты уже заявили, что признают итоговый результат.

Ожидается, что новый глава ХДС поведёт консерваторов на парламентские выборы в 2021 году. Однако пока официальных заявлений на этот счёт сделано не было.

Отмечается, что 59-летний политик пользуется наибольшей популярностью среди членов партии, является сторонником курса канцлера Ангелы Меркель. Ожидается, что он сохранит преемственность курса по отношению к России.

Напомним, Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но при этом осталась канцлером. Она была лидером партии с 2000 года. Преемницей Ангелы Меркель на этом посту стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.