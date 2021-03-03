Под санкции попал также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Екатеринбурга (48-й ЦНИИ Екатеринбург). Фото: Павел Ворожцов

США ввели новые санкции против России из-за ситуации с Алексее Навальным. Минфин ввёл ограничения против семи россиян и трёх организаций, а Минторг внёс в чёрный список 27-й Научный центр Минобороны и ещё девять российских компаний.

США объявили о новых санкциях одновременно с Евросоюзом. Под ограничения ЕС попали четыре главных российских силовика.

Минфин США ввёл санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортников, первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко, Генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы ФСИН Александра Калашникова, начальника управления Президента России по внутренней политике Андрея Ярина, замминистров обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, а также 33-го центрального НИИ и 27-го научного центра Минобороны и НИИ органической химии и технологии.

Минторг США внёс в чёрный список 27-й Научный центр Минобороны, "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", Pharmcontract, Rau Farm, "Регионснаб", пишет ТАСС. В Соединённых штатах считают, что они причастны к "российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия".

Отметим, что под санкции попал также 48-й Центральный научно-исследовательский институт Екатеринбурга (48-й ЦНИИ Екатеринбург), следует из списка введённых США мер.

Кроме того, Соединённые штаты решили прекратить помощь Москве, оказываемую по закону об иностранной помощи 1961 года, экспорт вооружений в нашу страну, а также ограничить коммерческое космическое сотрудничество.

В России уже отреагировали на введённые меры. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своём телеграм-канале заявил, что санкции США направлены не на защиту прав человека, а на сдерживание российской науки и ОПК.

"Абсурдность торжествует, когда поводом для введения санкций объявляется намеренно устроенная провокация с якобы "отравлением" А. Навального некими "боевыми химикатами". Всё это – лишь повод для продолжения неприкрытого вмешательства в наши внутренние дела. Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - говорится также в официальном комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.