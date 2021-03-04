Генконсульства Германии, Чехии и Франции в Екатеринбурге возобновляют приём посетителей

Накануне с генконсулом Германии в Екатеринбурге Матиасом Крузе встретился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Фото Павел Ворожцов

В Екатеринбурге генконсульства Германии, Чехии и Франции вернулись к обычному режиму работы и готовы принять посетителей. Перерыв был связан с пандемией коронавируса.

"Мы работаем в обычном режиме. Шенгенские визы выдаём только в ряде исключительных случаев, поскольку в Германии всё ещё действуют ограничения на въезд", - сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве Германии.

Сейчас визы в ФРГ выдаются только научно-медицинскому персоналу, сезонным работникам сельского хозяйства, работникам в сферах товарных перевозок и транспорта, а также сотрудникам для ухода за престарелыми. Визу также могут открыть для поездки в Германию на похороны или свадьбу.

Тем временем стало известно, что карантин в ФРГ продлён до 28 марта. При этом федеральным землям разрешено самостоятельно смягчать ограничения по коронавирусу.

Добавим, что накануне с генконсулом Германии в Екатеринбурге Матиасом Крузе встретился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Генконсул отметил, что его впечатлило в нашем регионе мирное соседство многих религий. Владыка митрополит рассказал об участии РПЦ в жизни уральцев, о благотворительной помощи, которую епархия оказывает в непростой период, а также об участии молодёжи в церковной жизни, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Генконсульство Франции в Екатеринбурге открылось и готово помогать решать вопросы обратившимся. При этом отмечается, что визы оно не выдаёт с 2012 года, этим занимается визовый центр.

Начало принимать заявления на визы и генконсульство Чехии в Екатеринбурге, однако в ограниченном в формате.

Ранее генконсульство США в Екатеринбурге возобновило приём заявлений на визы. При этом консульские услуги остаются ограниченными.