Генконсульство США в Екатеринбурге возобновило приём заявлений на визы

При этом в дипмиссии отмечают, что консульские услуги остаются ограниченными. Фото: Павел Ворожцов

С марта 2020 года генконсульство США в Екатеринбурге оказывало только услуги, связанные с экстренными ситуациями. Теперь возобновляется возможность подачи заявления на оформление визы.

При этом в дипмиссии отмечают, что консульские услуги остаются ограниченными. Это связано как с правилами обеспечения безопасности сотрудников и заявителей в период пандемии коронавируса, так и с невыдачей российских виз американцам для работы в дипломатической миссии США в России.

"Очень ограниченная возможность подачи заявлений на визы B1/B2 для лиц, которые имеют право не проходить визовое интервью, доступна в генеральном консульстве США в Екатеринбурге", - говорится в сообщении генконсульства в Facebook.

В конце прошлого года стало известно, что Консульство США в Екатеринбурге приостанавливает свою работу, а во Владивостоке ‒ закрывается. Такое решение было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ. До этого было принято решение о временном закрытии Генерального консульства России в Нью-Йорке официально из-за ухудшения эпидситуации.

Ранее руководитель представительства российского МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов рассказал "Областной газете", что официальной информации о закрытии консульства в ведомство не поступало. В начале этого года Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу сообщила, что находится в столице Урала вместе со всей командой и продолжает работать.