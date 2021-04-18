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18 апреля 2021, 12:03

В МИД РФ объявили о высылке украинского консула, задержанного в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел РФ объявило о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, после его задержания. Дипломату необходимо покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом говорится на сайте МИД РФ. Известно, что в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге в министерство был вызван Временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении. Кроме того, объявлено о нежелательности пребывания дипломата на территории страны. Александру Сосонюку рекомендовано в ближайшее время покинуть Россию.

16 апреля Федеральная служба безопасности задержала в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, сообщает ТАСС.

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Областная газета Свердловской области

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