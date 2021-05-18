Владимир Путин получил верительные грамоты от послов 23 государств

Торжественная церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. Фото: скрин видеозаписи церемонии с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 18 мая принял верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Торжественная церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, среди прибывших глав дипломатических представительств на церемонии присутствовали послы из таких важных для построения международных отношений России стран, как Польша, Индонезия, Швейцария, Нидерланды, ЮАР, Таиланд, Аргентина, и других государств.

Владимир Путин, приветствуя послов, поздравил их с официальным началом дипломатической миссии в Российской Федерации. «Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача – способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией, развитию плодотворных контактов – в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», - сказал российский лидер.

Он обратил внимание на нестабильную и сложную обстановку в мире. Владимир Путин выразил озабоченность не только в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но и по поводу деградации системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. «Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью, высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», - констатировал он.

Верительные грамоты главе Российского государства вручили:

Желько Самарджия (Босния и Герцеговина);

Халид Абдулла Краием Шавабка (Иорданское Хашимитское Королевство);

Жозе Матеуш Муария Катупха (Республика Мозамбик);

Жозе Антонио Морато Тавареш (Республика Индонезия);

Хесвар Джанке (Республика Маврикий);

Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминиканская Республика);

Адам Бешир Махамуд (Республика Чад);

Владимир Головатюк (Республика Молдова);

Кристина Марти Ланг (Швейцарская Конфедерация);

Саид Тайеб Джавад (Исламская Республика Афганистан);

Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Республика Гвинея-Бисау);

Ахмед Бен Насер Аль Тани (Государство Катар);

Бенсон Генри Оума Огуту (Республика Кения);

Гульнара-Клара Самат (Киргизская Республика);

Кшиштоф Адам Краевски (Республика Польша),

Хиллес Арно Бесхоор Плух (Королевство Нидерландов);

Мзувукиле Джефф Макетука (Южно-Африканская Республика);

Сасиват Вонгсинсават (Королевство Таиланд);

Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентинская Республика);

Вилаван Йиапохэ (Лаосская Народно-Демократическая Республика);

Кристиан Истрате (Румыния);

Мария Луиса Рамос Урсагасте (Многонациональное Государство Боливия);

Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Республика Чили).

Справка: Отметим, верительная грамота - это дипломатический документ послов для удостоверения представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. В грамоте выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства.

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