Владимир Путин получил верительные грамоты от послов 23 государств

Президент России Владимир Путин 18 мая принял верительные грамоты у 23 вновь прибывших послов иностранных государств. Торжественная церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, среди прибывших глав дипломатических представительств на церемонии присутствовали послы из таких важных для построения международных отношений России стран, как Польша, Индонезия, Швейцария, Нидерланды, ЮАР, Таиланд, Аргентина, и других государств.
Владимир Путин, приветствуя послов, поздравил их с официальным началом дипломатической миссии в Российской Федерации. «Перед всеми вами стоит весьма важная и ответственная задача – способствовать укреплению разнопланового сотрудничества между представляемыми вами государствами и Россией, развитию плодотворных контактов – в политике, торгово-экономической сфере, культурно-гуманитарной и других областях», - сказал российский лидер.
Он обратил внимание на нестабильную и сложную обстановку в мире. Владимир Путин выразил озабоченность не только в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но и по поводу деградации системы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. «Вновь поднимает голову терроризм, усугубляются проблемы, связанные с международной информационной безопасностью, высокие риски по-прежнему несут наркоторговля и оргпреступность», - констатировал он.
Верительные грамоты главе Российского государства вручили:
- Желько Самарджия (Босния и Герцеговина);
- Халид Абдулла Краием Шавабка (Иорданское Хашимитское Королевство);
- Жозе Матеуш Муария Катупха (Республика Мозамбик);
- Жозе Антонио Морато Тавареш (Республика Индонезия);
- Хесвар Джанке (Республика Маврикий);
- Франк Ханс Данненберг Кастельянос (Доминиканская Республика);
- Адам Бешир Махамуд (Республика Чад);
- Владимир Головатюк (Республика Молдова);
- Кристина Марти Ланг (Швейцарская Конфедерация);
- Саид Тайеб Джавад (Исламская Республика Афганистан);
- Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш (Республика Гвинея-Бисау);
- Ахмед Бен Насер Аль Тани (Государство Катар);
- Бенсон Генри Оума Огуту (Республика Кения);
- Гульнара-Клара Самат (Киргизская Республика);
- Кшиштоф Адам Краевски (Республика Польша),
- Хиллес Арно Бесхоор Плух (Королевство Нидерландов);
- Мзувукиле Джефф Макетука (Южно-Африканская Республика);
- Сасиват Вонгсинсават (Королевство Таиланд);
- Эдуардо Антонио Зуайн (Аргентинская Республика);
- Вилаван Йиапохэ (Лаосская Народно-Демократическая Республика);
- Кристиан Истрате (Румыния);
- Мария Луиса Рамос Урсагасте (Многонациональное Государство Боливия);
- Эдуардо Рауль Эскобар Марин (Республика Чили).
Справка:
Отметим, верительная грамота - это дипломатический документ послов для удостоверения представительного характера и аккредитования в иностранном государстве. В грамоте выражается просьба верить всему тому, что будет излагать посол от имени главы своего государства и правительства.
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