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16 июня 2021, 08:45

МИД РФ показал комнату, где 16 июня пройдут переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

комната, где 16 июня пройдут переговоры Владимира Путина и Джо Байдена

Ожидается, что переговоры продлятся около пяти часов. Фото: МИД РФ

МИД России опубликовал снимок кабинета, где сегодня пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры стран встретятся в библиотеке виллы Ла-Гранж XVIII века в Женеве.

Очная встреча начнётся в 14:35 московскому времени. Ожидается, что переговоры продлятся около пяти часов. Они будут проходить в узком составе (с участием глав внешнеполитических ведомств стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и переводчиков) и в расширенном формате (с участием ещё пяти должностных лиц с каждой стороны). После этого президенты России и США проведут отдельные пресс-конференции.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - предварительно сообщили в Кремле.

В МИД РФ рассказали, что к переговорам, которые состоятся в Швейцарии, всё готово. В ведомстве также рассказали, что женевский фонтан Же-До в преддверии саммита окрасился в цвета наших национальных флагов.

Как писала "Областная газета", ранее Владимир Путин предложил Джо Байдену провести открытую дискуссию. Позже Президенты России и США обговорили возможность личной встречи в ходе телефонного разговора.

⛲ Женевский фонтан Же-До в преддверии саммита #РоссияСША окрасился в цвета наших национальных флагов 🇷🇺🇺🇸 📸 @rianru

Posted by Russian Foreign Ministry - МИД России on Tuesday, June 15, 2021
Областная газета Свердловской области

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