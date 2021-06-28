Сергей Лавров обвинил США в использовании двойных стандартов после саммита в Женеве

Сергей Лавров в адрес США: «Сам обвиняешь, сам наказываешь, и в Совбез ООН ходить не надо». Фото: пресс-служба Кремля

После саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве руководство Штатов вернулось к прежним заявлениям и угрозам. При этом в ходе встречи американская сторона не возражала против соблюдения баланса интересов.

В своей статье, опубликованной в журнале «Россия в глобальной политике», глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров подчеркнул, что порядок ведения международных дел, который основан на правилах, а не на праве, является воплощением двойных стандартов. Он назвало подобный порядок способом направить ход дискуссии в угоду Западу.

«Практически сразу по их (переговоров - прим. ред.) завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве «указали, чётко предупредили, выдвинули требования». Причем все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если Москва «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», - написал Сергей Лавров.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, внедряя концепцию «миропорядка, основанного на правилах», «Запад преследует цель увести дискуссии по ключевым темам в удобные ему форматы, куда несогласных не приглашают». «Сколачиваются узкогрупповые «платформы» и «призывы», чтобы в своем кругу согласовывать рецепты для последующего навязывания всем остальным», - подчеркнул министр.

Он также добавил, что воплощением двойных стандартов является порядок, который основан на установленных отдельными странами правилах. Сергей Лавров отметил, что такое положение дел позволяет Евросоюзу вводить санкции без оглядки на Устав ООН. «Схема такая: участники «призывов» и «партнёрств» решают в своём тесном кругу, кто нарушает их требования в той или иной области, а Евросоюз уже накладывает на провинившихся санкции. Удобно: сам обвиняешь, сам наказываешь, и в Совбез ООН ходить не надо», - указал глава российского МИДа на царящую вседозволенность Запада.

Как писала «Областная газета», саммит РФ - США состоялся в Женеве 16 июня. После его окончания Владимир Путин рассказал о темах, которые затрагивались на встрече с президентом Джо Байденом.