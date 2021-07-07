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7 июля 2021, 19:42

Власти Гаити объявили военное пололжение в стране

Военные

Такая меры вызвана убийством 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза. Фото: кадр из видео на YouTube-канале VICE News.

Совет министров Гаити принял решение ввести в стране военное положение. Такая меры вызвана убийством 7 июля президента Гаити Жовенеля Моиза.

"По итогам экстренного заседания Совета министров мы решили объявить военное положение на территории всей страны", - заявил премьер-министр Гаити Клод Жозеф в эфире государственного телевидения.

Напомним, сегодня стало известно, что в ночь на 7 июля неизвестные совершили нападение на 53-летнего президента Гаити Жовенеля Моиза в его собственной резиденции. Он и его супруга получили огнестрельные ранения, в результате чего президент и первая леди скончались.

Предполагаемые причины убийства президента Гаити не известны.

Областная газета Свердловской области

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