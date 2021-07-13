Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

Он единственный министр, пришедший в кабмин после смены власти в 2014 году, и оставшийся во главе министерства до сегодняшнего дня. Фото: сайт МВД Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об уходе со своего поста. Верховная Рада рассмотрит прошение об отставке в четверг, 15 июля.

"В соответствие с частью первой статьи 18 Закона Украины "О кабинете министров Украины" прошу принять мою отставку с поста министра внутренних дел", - говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте МВД Украины.

Арсен Аваков также написал на документе от руки "Честь маю!" ["Честь имею"].

Фото: сайт МВД Украины

Как сообщает ТАСС, одним из возможных кандидатов на пост министра внутренних дел является действующий секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Арсен Аваков возглавил МВД Украины в феврале 2014 года. Он единственный министр, пришедший в кабмин после смены власти в 2014 году, и оставшийся во главе министерства до сегодняшнего дня.

Читайте также:

Владимир Путин опубликовал статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Главное.