Новые власти Афганистана объявили всеобщую амнистию для чиновников

Лидеры боевиков призвали госслужащих вернуться к работе. Фото: Павел Ворожцов

Представители запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили всеобщую амнистию для правительственных чиновников Афганистана. Лидеры организации призвали возобновить работу госучреждений.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление. «Для всех объявлена всеобщая амнистия, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни», - указано в обращении.

По данным местных СМИ, большая часть высокопоставленных чиновников свергнутого боевиками правительства Афганистана и многие политические деятели бежали из страны вслед за президентом Ашрафом Гани. Остались те политики, кто намерен предотвратить развитие политического кризиса и обеспечить мирный переход власти. По данным Pajhwok, крупная делегация афганских политиков во главе со спикером нижней палаты парламента Миром Рахманом Рахмани отправилась с визитом в Пакистан. Там они намерены обсудить с руководством страны вопросы обеспечения мира и стабильности в Афганистане.

Ранее стало известно, что для предотвращения хаоса в стране создан Координационный совет, в состав которого вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай, председатель Высшего совета по примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр. Не сообщается, как именно этот совет будет «предотвращать хаос», но вчера, например, в Кабульском аэропорту, территорию которого штурмовали тысячи желающих покинуть страну афганцев, охране хаос удалось остановить, лишь открыв огонь на поражение и убив несколько человек.

Как писала «Областная газета», в воскресенье, 15 августа, мир облетело сообщение о том, что над президентским дворцом в Кабуле поднят флаг запрещённого в России движения «Талибан», а президент Афганистана Ашраф Гани бежал из своей страны (предположительно – в Таджикистан). Накануне сообщалось, что к концу прошлой недели талибы уже контролировали все провинции страны и две трети уездных городов.