Новым канцлером Австрии назначили Александера Шалленберга

Александер Шалленберг ранее возглавлял МИД Австрии. Фото: скриншот пресс-конференции МИДов России и Австрии на YouTube-канале ТАСС.

В Австрии назначили нового канцлера. Им стал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Он представляет консервативную Австрийскую народную партию. Александер Шалленберг дал присягу в качестве канцлера в понедельник в канцелярии Президента в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее он был главой Министерства иностранных дел Австрии. Вместо него возглавлять МИД будет посол страны во Франции Михаэль Линхарт.

Напомним, ранее предыдущий канцлер Австрии Себастиан Курц заявил о решении покинуть свой пост из-за того, что в его отношении ведётся расследование по подозрению в злоупотреблении доверием и пособничестве во взяточничестве. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности.