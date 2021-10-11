Новым канцлером Австрии назначили Александера Шалленберга

В Австрии назначили нового канцлера. Им стал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Он представляет консервативную Австрийскую народную партию. Александер Шалленберг дал присягу в качестве канцлера в понедельник в канцелярии Президента в Вене. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее он был главой Министерства иностранных дел Австрии. Вместо него возглавлять МИД будет посол страны во Франции Михаэль Линхарт.
Напомним, ранее предыдущий канцлер Австрии Себастиан Курц заявил о решении покинуть свой пост из-за того, что в его отношении ведётся расследование по подозрению в злоупотреблении доверием и пособничестве во взяточничестве. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности.
Досье
Александер Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Из-за командировок отца провёл детство в Индии, Испании и Франции. Юрист по образованию, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.