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11 октября 2021, 17:25

Новым канцлером Австрии назначили Александера Шалленберга

Александер Шалленберг

Александер Шалленберг ранее возглавлял МИД Австрии. Фото: скриншот пресс-конференции МИДов России и Австрии на YouTube-канале ТАСС.

В Австрии назначили нового канцлера. Им стал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Он представляет консервативную Австрийскую народную партию. Александер Шалленберг дал присягу в качестве канцлера в понедельник в канцелярии Президента в Вене. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее он был главой Министерства иностранных дел Австрии. Вместо него возглавлять МИД будет посол страны во Франции Михаэль Линхарт.

Напомним, ранее предыдущий канцлер Австрии Себастиан Курц заявил о решении покинуть свой пост из-за того, что в его отношении ведётся расследование по подозрению в злоупотреблении доверием и пособничестве во взяточничестве. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности.

Досье

Александер Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Из-за командировок отца провёл детство в Индии, Испании и Франции. Юрист по образованию, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.

Областная газета Свердловской области

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