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14 ноября 2021, 16:49

Владимир Путин заявил, что Россия готова помочь в разрешении кризиса на границе Польши и Белоруссии

Владимир Путин

По словам российского лидера, он узнал о конфликте на польско-белорусской границе из СМИ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Глава государства, в частности, заявил о готовности помочь в разрешении миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Владимир Путин подчеркнул, что такими вопросами должны заниматься специализированные ведомства стран, где непосредственно возник подобный кризис.

"На нас всё пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей. Если есть нарушение закона, то пускай тогда правоохранительные органы и спецслужбы этих стран работают по этим группам", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

При этом Владимир Путин сказал, что если в этом конфликте будет что-то зависеть от России, то страна обязательно поможет в разрешении кризиса. По словам российского лидера, он узнал о конфликте на польско-белорусской границе из СМИ.

Также глава РФ выразил надежду, что Лукашенко в ближайшее время проведёт разговор с исполняющим обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель по миграционным вопросам, так как многие мигранты стремятся попасть в ФРГ.

Напомним, 8 ноября, к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов, часть из которых пыталась демонтировать забор из колючей проволоки. Сотрудники силовых структур Польши применили против граждан слезоточивый газ.

В нынешнем году пересечь белорусско-польскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Около 4 тыс. нелегальных мигрантов из Африки и стран Азии были задержаны на белорусско-литовской границе.

Областная газета Свердловской области

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