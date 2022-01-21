Губернатор Свердловской области обсудил вопросы сотрудничества с послом ЮАР

Глава Среднего Урала сказал, что регион заинтересован в укреплении взаимовыгодных контактов с ЮАР. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России и Белоруссии Мзувукиле Макетукой. Темой беседы стало сотрудничество и укрепление экономических связей.

У Среднего Урала и ЮАР есть хорошие возможности для совместной торговли и других форм экономического партнёрства, общих культурных и образовательных проектов. До пандемии уральские экспортёры металлургической и машиностроительной продукции активно сотрудничали с этой страной. Как сообщает департамент информполитики региона, в рамках соглашения с провинцией Мпумаланга свердловчане познакомились с культурой и традициями Южной Африки. Товарооборот Свердловской области стабильно рос. В 2019 году он составил 119 млн долларов США. Однако в 2020 году эти объёмы существенно снизились. В прошлом году показатели экспортных поставок в ЮАР начали восстанавливаться.

"Мы заинтересованы в укреплении взаимовыгодных контактов", — подчеркнул Евгений Куйвашев. Он сказал, что предприятия Среднего Урала готовы участвовать в проектах по развитию электроэнергетики ЮАР, разработке месторождений полезных ископаемых, водоподготовке. Есть намерения поставлять в эту страну горнодобывающее и медицинское оборудование. "Будем рады видеть представителей делового сообщества Южной Африки на международной выставке ИННОПРОМ", — выразил надежду губернатор Свердловской области.

Мзувукиле Макетука поблагодарил главу региона за тёплый приём. Он высоко оценил площадку ИННОПРОМ, на которой побывал в июле прошлого года, и сказал, что рад вернуться в Екатеринбург. Также дипломат предложил новые шаги по укреплению сотрудничества. Посол ЮАР отметил, что Свердловская область выбрана среди российских регионов для учреждения поста Почётного консула.

"В рамках предстоящих мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений наших стран готовы включить в план региональные события", — добавил Мзувукиле Макетука.

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев встретился с послом Уганды в РФ Джонсоном Агарой Олвой. Они обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Глава региона рассказал дипломату об экспортных возможностях уральских предприятий и мощном образовательном ресурсе учебных заведений области.