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29 марта 2022, 17:21

Стали известны итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Владимир Мединский

Шаги будут сделаны в военной сфере и политической. Фото: Павел Ворожцов

В Стамбуле сегодня прошли очные переговоры делегаций России и Украины. Они длились около 3 часов. По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил о двух шагах по деэскалации конфликта навстречу Украине.

Шаги будут сделаны в военной сфере и политической. Так, принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черниговском направлениях. Встреча лидеров стран Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна одновременно с одобрением договора России и Украины на уровне МИД.

Кроме того, РФ призвала Украину строго соблюдать Женевскую конвенцию в отношении военнопленных. Об украинских предложениях будет доложено президенту России. Сегодняшние переговоры помощник главы РФ Владимир Мединский назвал конструктивными. Сначала ожидалось, что встреча будет двухдневной, однако сейчас стало известно о намерении российской делегации покинуть Стамбул.

Известно, что украинская делегация передала свои предложения по вопросу международных гарантий безопасности и назвала стран-гарантов (Франция, США, Британия, Китай, Россия, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль), обозначила позиции по Крыму. По словам Мединского, Украина отказывается от стремления вернуть полуостров и Донбасс военным путём. Сами предложения Киева предполагают провозглашение страны постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями. Глава российской делегации заявил по итогам встречи, что Россия не против вступления Украины в ЕС.

Напомним, что сегодня представители стран встретились во дворце Долмабахче — резиденции османских султанов, где располагается администрация президента. К ним лично обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что продление конфликта никому не выгодно. Начались переговоры со встречи глав делегаций Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет.

Областная газета Свердловской области

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