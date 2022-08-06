В Белом доме оценили возможный обмен заключенными с РФ

США положительно оценили высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно возможности обмена заключенными между странами. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Лавров заявил, что они заинтересованы в рассмотрении возможности дальнейших действий на данном направлении, это хорошая новость. Мы надеемся, что на этот раз они серьезно настроены и мы сумеем найти возможности для дальнейшего продвижения в плане возвращения Бриттни Грайнер", — приводит слова Джона Кирби ТАСС.
Накануне Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными, но только в рамках спецканала, согласованного президентами двух стран.
Напомним, 4 августа Химкинский городской суд Московской области приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ей также назначили штраф в размере 1 млн рублей.
31-летняя американка была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля. В ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории РФ.
В конце июня США предложили обменять Бриттни Грайнер и еще одного американца — Пола Уилана, отбывающего в РФ срок за шпионаж, — на россиянина Виктора Бута. Россия настаивает на равноценности обмена — два на два.