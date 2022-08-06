В Белом доме оценили возможный обмен заключенными с РФ

Россия готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными, но только в рамках спецканала, ранее согласованного президентами двух стран. Фото: БК "УГМК"

США положительно оценили высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно возможности обмена заключенными между странами. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Лавров заявил, что они заинтересованы в рассмотрении возможности дальнейших действий на данном направлении, это хорошая новость. Мы надеемся, что на этот раз они серьезно настроены и мы сумеем найти возможности для дальнейшего продвижения в плане возвращения Бриттни Грайнер", — приводит слова Джона Кирби ТАСС.

Накануне Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными, но только в рамках спецканала, согласованного президентами двух стран.

Напомним, 4 августа Химкинский городской суд Московской области приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к 9 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ей также назначили штраф в размере 1 млн рублей.

31-летняя американка была задержана в московском аэропорту Шереметьево 17 февраля. В ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории РФ.