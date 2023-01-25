Евгений Кульберг раскритиковал указ Зеленского о санкциях против РПЦ

Евгений Кульберг рассказал, что указ о санкциях его повеселил. Фото: Павел Ворожцов

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) раскритиковал указ Владимира Зеленского за юридическую безграмотность, в рамках которого в отношении священнослужителя и еще 21 представителя РПЦ Украина ввела санкции. Ироничный комментарий глава екатеринбургской митрополии выложил в своем telegram-канале.

"Настоящие юристы один раз определяют написание термина, а потом последовательно придерживаются этого написания на протяжении всего документа. Но только не в Офисе Президента Украины. Там должность председатель переводят то как керівник, то как голова. А Русская Православная Церковь у них то "Російської Православної Церкви", то "Руської православної церкви". С такой безграмотностью руководства Украины не стоит удивляться тому, что одной из актуальных опасностей для государства они считают заведение военных кораблей в территориальные воды Украины митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским", — написал Евгений Кульберг.

В сообщении митрополит добавил, что некоторые указанные в украинском документе люди уже занимают другие должности в РПЦ. В частности, в указе есть два митрополита Волоколамских Антоний (Антон Севрюк) и Илларион (Григорий Алфеев). Последний уже давно является митрополитом Будапештским и Венгерским.

"Комический актер, конечно, не хотел меня наказать, а хотел повеселить. Что ему, признаюсь, удалось. Если бы он хотел меня наказать, то потрудился бы лишить меня возможности любить и молиться преподобным Иову Почаевскому и Лаврентию Черниговскому", — добавил Евгений Кульберг.

Ранее Украина ввела санкции против 22 представителей РПЦ.