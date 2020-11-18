В Екатеринбурге назначили врио главы аппарата администрации города

Должность занял вице-мэр Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин. Фото: Сергея Кутяшева, пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Вице-мэр Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин занял должность временно исполняющего обязанности главы аппарата горадминистрации. Ранее этот пост покинул Илья Захаров.

Информацию о назначении Игоря Сутягина на новую должность подтвердили "Облгазете" в администрации Екатеринбурга.

Игорь Сутягин родился 12 января 1969 года в Чапаевске, Куйбышевская область. В 1997 году он окончил Самарский государственный университет по специальности "Юриспруденция", получив квалификацию юриста.

В разные годы он работал в прокуратуре ХМАО, в Федеральной службе судебных приставов по Московской области и администрации Тобольска. С 2013 по 2014 годы он замещал должность государственной гражданской службы Свердловской области – советника губернатора Свердловской области, после чего указом главы региона был назначен замминистра природных ресурсов и экологии. На пост замглавы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом Игорь Сутягин перешёл в октябре 2018 года.

Напомним, в конце октября бывший руководитель аппарата городской администрации Екатеринбурга Илья Захаров был согласован руководством автономной некоммерческой организации "Диалог" на должность руководителя Центра управления регионом. Официальное назначение Ильи Захарова на новый пост произошло на этой неделе. ЦУР в Свердловской области планируется открыть 23 ноября.