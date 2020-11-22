В Екатеринбурге проходят довыборы в городскую думу

Ровно в 8:00 в уральской столице открылись все избирательные участки двух округов. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге сегодня, 22 ноября, проходят довыборы в городскую думу. Ровно в 8:00 в уральской столице открылись все избирательные участки двух округов.

Как сообщает пресс-служба городской избирательной комиссии, свою работу на довыборах в представительный орган начали 63 постоянных и пять временных участков. 62 участка оборудованы техническими средства подсчёта голосов (КОИБами).

По словам председателя горизбиркома Вадима Антошина, все участки работают в штатном режиме. При голосовании обеспечены все необходимые противоэпидемические меры. Избирателей встречают члены комиссий и волонтёры, которые измеряют температуру, выдают необходимые средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки для голосования.

Напомним, довыборы в городскую думу проходят по одномандатным избирательным округам № 3 (микрорайон Юго-Запад, части Верх-Исетского и Ленинского районов) и № 9 (центр Ленинского района). Избирательным правом на территориях этих округов обладают более 110 тысяч горожан: в округе № 3 зарегистрировано около 52 тысяч избирателей (действуют 28 постоянных и 3 временных участка). В округе № 9 - более 58 тысяч избирателей (35 постоянных и 2 временных участка).

Ранее с 11 ноября проходило досрочное голосование на довыборах в гордуму седьмого созыва.

Адрес своего избирательного участка можно узнать по телефону горячей линии горизбиркома 304-35-26.