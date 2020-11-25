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25 ноября 2020, 16:44

«Единая Россия» приостановила членство главы Кировского района Екатеринбурга

Александр Лошаков

Решение принято в связи с возбуждением в отношении чиновника уголовного дела. Фото: сайт районной администрации

Членство главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова в «Единой России» приостановлено. Такое решение было принято накануне на заседании регионального политсовета партии.

Как рассказал «Областной газете» замруководителя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, в ходе состоявшегося накануне регионального политсовета партии рассматривался в том числе и вопрос о приостановке членства Александра Лошакова.

«Решение принято в связи с возбуждением уголовного дела. Членство приостановлено до решения суда. Если его оправдают, то членство в партии будет восстановлено», - отметил Максим Бестфатер.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», главу администрации Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова задержали сотрудники Управления ФСБ по Свердловской области. По информации местных СМИ, которые ссылаются на источники в силовых ведомствах или администрации города, его подозревают в коррупции при заключении контрактов на ремонт дорожной сети. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере».

После допроса чиновника отпустили. 16 ноября Александр Лошаков вышел на работу, где поучаствовал в аппаратном онлайн-совещании. 

Областная газета Свердловской области

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