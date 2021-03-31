Найден ключевой подозреваемый в деле о прослушке политиков в Екатеринбурге

Громкая история о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга, о которой стало известно осенью прошлого года, получила продолжение. Фото: Алексей Кунилов.

Громкая история о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников и депутатов Екатеринбурга, о которой стало известно осенью прошлого года, получила продолжение. Ключевой подозреваемый по этому уголовному делу заключён под стражу.

30 марта в ряде изданий появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов провели 13 обысков у фигурантов дела, после чего несколько человек были задержаны. Поводом для проведения обысков стала попытка ключевого подозреваемого скрыться за рубежом – 27 марта он был задержан на российско-казахстанской границе.

Как пишет ТАСС, этим человеком является некий Евгений Базанов. Накануне Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – по 26 мая включительно. Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе суда, Базанов обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (пункт «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ) и в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ).

Ещё один из фигурантов дела был помещён под стражу полгода назад. Это житель Ханты-Мансийского автономного округа Данил Рыков. Он обвиняется по части 1 статьи 30 УК РФ применительно к пункту «а» части 2 статьи 163 УК РФ («приготовление к вымогательству, совершаемому группой лиц по предварительному сговору») и части 2 статьи 167 УК РФ. Потерпевшим по первому эпизоду признан руководитель свердловского Центра управления регионом, ранее занимавший должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга, Илья Захаров.

В пресс-службе Ленинского районного суда уточнили, что 10 марта суд продлил для Данила Рыкова, 1997 года рождения, меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня 2021 года.

Илья Захаров, чьи распечатки телефонных разговоров якобы оказались у участника преступной группы, рассказал нашему изданию, что за последние месяцы его несколько раз вызывали в Следственный комитет.

– Каждый раз мне задавали примерно одни и те же вопросы, в основном про то, кого я сам подозреваю в слежке. Показывали фото Рыкова, спрашивали, узнаю ли я его. Нет, не узнаю. У меня нет догадок, кому и почему понадобилось вести против меня эту игру, – заявил Илья Захаров. Предположительно, прослушка велась осенью 2019 года.

Кроме Ильи Захарова в числе пострадавших от деятельности преступной группы оказались представитель губернатора Свердловской области в гордуме Анатолий Шарапов, спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин исовладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков. Как пишет «Коммерсантъ-Урал», в октябре 2020 года силовики задерживали пять человек, у которых были изъяты распечатки телефонных переговоров высокопоставленных лиц. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК РФ («нарушение тайны телефонных переговоров»).

Тогда издание Znak.com написало о возможной причастности к слежке депутата Алексея Вихарева. После этого он обратился в региональное управление СКР и управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, сообщив, что его оклеветали (более подробно об этом – в материале «Странный скандал вокруг думы Екатеринбурга», опубликованном в номере №192 от 14.10.2020). Выяснить судьбу этого заявления в ходе подготовки материала не удалось.

Для разъяснения ситуации «ОГ» обратилась в пресс-службы регионального СУ СКР и УФСБ России по Свердловской области. Там заявили, что не дают официальных комментариев по этой ситуации.

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