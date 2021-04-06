Фото возможных участников «банды жучков» слили в сеть

В громкой истории о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников мэрии Екатеринбурга и бизнесменов появились новые фигуранты. Фото: Алексей Кунилов

В громкой истории о незаконной прослушке телефонных разговоров чиновников мэрии Екатеринбурга и бизнесменов появились новые фигуранты. Фотографии возможных подозреваемых в резонансном преступлении появились в Интернете.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Ленинского районного суда, на прошлой неделе суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых – Ильи Шитикова и Максима Шкуратова. По данным местных СМИ, именно эти двое в составе преступной группы могут быть причастны к слежке за сотрудниками мэрии уральской столицы. Правда, проходят они по другим уголовным делам.

22-летнему Илье Шитикову вменяется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц. 31 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая. 27-летнего Максима Шкуратова подозревают в умышленном уничтожении или повреждении имущества. 1 апреля его заключили под домашний арест тоже на два месяца, до 29 мая.

Также, как ранее сообщала «ОГ», Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 мая включительно ещё одного возможного фигуранта дела о прослушке — Евгения Базанова. Он обвиняется по тем же статьям, что и предыдущие два фигуранта.

Четвёртый подозреваемый, который может быть причастен к слежке за чиновниками, – житель Ханты-Мансийского автономного округа – ЮгрыДанил Рыков 1997 года рождения, – находится под стражей с прошлой осени. 10 марта суд продлил ему эту меру пресечения до 24 июня. Помимо умышленного уничтожения или повреждения имущества, он в отличие от остальных вероятных фигурантов обвиняется в приготовлении к вымогательству, совершённому группой лиц по предварительному сговору.

Потерпевшим по этой статье признан руководитель свердловского Центра управления регионом Илья Захаров, ранее занимавший должность руководителя аппарата администрации Екатеринбурга. Именно распечатки его телефонных разговоров якобы оказались у участника преступной группы. Предположительно прослушка велась осенью 2019 года. По словам Ильи Захарова, его неоднократно вызывали в Следственное управление СК РФ по Свердловской области, где показывали фотографии обвиняемого Данила Рыкова. Однако этот человек ему оказался не знаком.

Кроме Ильи Захарова, в числе пострадавших от деятельности преступной группы оказались представитель губернатора Свердловской области в Екатеринбургской гордуме Анатолий Шарапов, её спикер Игорь Володин и совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков.

В СУ СКР по Свердловской области «Областной газете» заявили, что пока ведомство никак не комментирует возможную причастность данных граждан к «делу о прослушке». Тем не менее фотографии вероятных подозреваемых каким-то образом оказались в Интернете — их опубликовал один из городских порталов. Кроме лиц фигурантов, на снимках виден сотрудник следственного комитета со спины, а также момент, когда двое представителей ФСБ ведут одного из задержанных по коридору. Как эти кадры просочились в СМИ, в региональном СКР ответить затруднились. В областном управлении ФСБ также отказались от официальных комментариев.

О том, как именно оперативные кадры могли оказаться в распоряжении СМИ и какая ответственность грозит сотруднику, их распространившему, мы поинтересовались у члена президиума Свердловской областной гильдии адвокатовДмитрия Загайнова.

- Если информация каким-то образом просочилась в СМИ и источник неизвестен, мы не можем говорить о нарушениях своих обязанностей оперативными сотрудниками, следователями или адвокатами. Например, адвокат может быть привлечён за разглашение следственной тайны тогда, когда его предупреждают об этом, если же такого предупреждения не было, то и ответственности не возникает. Здесь можно говорить лишь о том, что некое лицо распространило какую-то информацию, которая может иметь ценность для расследования уголовного дела, но попала в публичное поле. Никаких последствий, кроме мер дисциплинарного характера, если будет установлено, кто конкретно виноват, не последует.

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