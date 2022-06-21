Профицитный Екатеринбург

Фото: Павел Ворожцов

Вчера глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ отчитался о своей работе за 2021 год перед гордумой. Действующий мэр возглавил уральскую столицу весной прошлого года, это его первый отчет. Депутаты единогласно одобрили работу Алексея Орлова.

Чего достигли

По Уставу Екатеринбурга (ст. 26 и 34) глава города подотчетен депутатскому корпусу и обязан отчитываться перед ним о проделанной работе за год. Механизм такой: сначала доклад мэра рассматривают профильные депутатские комиссии (по городскому хозяйству, бюджету и экономической политике, образованию и пр.), задают вопросы, высказывают мнения о документе. Затем отчет уже рассматривается на общем заседании городской думы, где путем открытого голосования принимается решение – признать работу главы за истекший год удовлетворительной, либо неудовлетворительной.

Профильные депутатские комиссии изучали отчет Орлова три дня – 14, 15 и 16 июня. Правда, тогда документ презентовал не сам Алексей Валерьевич, а начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин (Орлов в этом время находился в Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме, поэтому делегировал вместо себя Прядеина, юридически это правомерно – Прим.авт.). А вчера, на общем заседании городской думы, Алексей Орлов лично докладывал о своей работе за 2021 год.

За выступлением мэра следили: 31 депутат, включая спикера гордумы Игоря Володина; советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов, председатель Счетной палаты города Александр Гетманчук, зампредседателя Общественной палаты города Андрей Мисюра, старший помощник прокурора Екатеринбурга Евгения Давыдова, руководители структурных подразделений мэрии. Алексей Валерьевич заявил, что прошлый год был непростым из-за пандемии, что сказалось на экономике муниципалитета. Тем не менее, администрации совместно с депутатским корпусом и правительством региона удалось стабилизировать ситуацию.

– За год у нас в 12 раз сократилась безработица, она составила 0,5 процента – это 3748 человек, что даже ниже установленного целевого показателя. Возобновился рост доходов населения, средняя заработная плата на предприятиях достигла 63,8 тысяч рублей, это на 10 процентов больше, чем в 2020 году. Все 24 муниципальных программы получили бюджетное финансирование. Годовой бюджет вышел без дефицита: доходы – 57,6 млрд рублей, расходы – 56,8 млрд, – сообщил Орлов.

– В прошлом году Екатеринбург установил рекорд по строительству жилья – 1,5 млн квадратных метров,- отметил глава. Уральская столица вышла на второе место среди российских городов, уступив первенство лишь Краснодару (там ввели 2,6 млн). Вдобавок, в Екатеринбурге было построено 37 тысяч квадратных метров дорог, на финишную прямую вышел проект ЕКАД, досрочно завершился капремонт Макаровского моста.

Орлов подчеркнул, что Екатеринбург был и остается центром делового туризма. В прошлом году на выставке ИННОПРОМ руководство города подписало 12 соглашений о сотрудничестве с ведущими мировыми и российскими компаниями. С 40 до 60 процентов вырос коэффициент загрузки городских гостиниц. На 16 процентов увеличился объем пассажирских перевозок в городском транспорте (233 млн человек за год).

Мэр также отметил, что по многочисленным просьбам жителей был изменен регламент записи детей в первые классы. Время записи «развели» по районам города (у каждого района – свое время, а не весь город – в одно время, как было раньше – Прим.авт.), что значительно упростило задачу родителям.

К чему идем

Алексей Орлов докладывал больше часа. Мэр не раз подчеркивал, что залогом успешного развития Екатеринбурга – несмотря ни на какие внешние обстоятельства – является командная работа. Администрация города плотно работает с правительством Свердловской области и городской думой. Оперативно рассматривает обращения жителей (за год их было 117 тысяч). Сам глава в еженедельном режиме проводит совещания с главами городских районов.

– Все, что удалось сделать на благо екатеринбуржцев в прошлом году, – это результат нашей совместной работы, – отметил он.

Мэр также обозначил ключевые задачи на текущий год. Это обновление трамвайно-троллейбусного парка города, строительство трамвайной линии в Академический и реконструкция развязки у концерна «Калина» (эти проекты рассчитаны до 2024 года), капремонт бассейна и спортпавильона на СОК «Калининец», капремонт бассейна и крытого катка «Снежинка» в спортшколе «Юность».

Завершив отчет, Орлов начал диалог с депутатами. Тимофей Жуков поинтересовался, что будет с инфраструктурой Универсиады.

– Принято решение о переносе игр, но мы не останавливаем подготовку спортивной инфраструктуры. Как бы не складывалась политическая ситуация, эти объекты будут способствовать развитию нашей студенческой среды. На них можно будет проводить другие крупные международные состязания, – ответил глава.

Сергей Воронин задал вопрос о перспективах развития наземного метро – раз подземное пока не по силам.

– Один из самых масштабных проектов Екатеринбургской агломерации – создание единого транспортного каркаса. И действующая железнодорожная инфраструктура позволяет это сделать. Будем запускать городскую электричку между Екатеринбургом и его ближайшими городами-спутниками, – пояснил мэр. – Мы разделили этот проект на два этапа. Первый – повышение доступности проезда. Раньше территория города была разделена на семь подзон, каждая из которых имела свой тариф. Сегодня внутригородские перевозки будут осуществлять по единому тарифу – 33 рубля. Второй этап – это увеличение пассажиропотока за счет продления межмуниципальных маршрутов до станции Керамик и аэропорта Кольцово. Всего предполагается 14 маршрутов. Помимо этого, мы совместно с РЖД работаем над проектом по объединению станции метро «Уральская» с железнодорожным вокзалом – с помощью подземного перехода.

Дмитрий Сергин спросил у мэра, что ждет жителей к 300-летию уральской столицы.

– План мероприятий утвержден губернатором, в нем более ста позиций, планируемые расходы – 70 млрд рублей. На юбилей ждем делегации городов-побратимов. Ночь музыки и Ночь музеев хотим провести в другом, более масштабном формате. Запланирован фестиваль уличных театров, парад гигантских марионеток, ведем переговоры с Ростехом о проведении фестиваля фейерверков. Перечень мероприятий еще будет пополняться, – сообщил Орлов.

По итогам заседания депутаты единогласно признали работу главы Екатеринбурга удовлетворительной. Сам Алексей Орлов отреагировал так:

– Я оцениваю решение думы как некий аванс себе. Это мой первый полный год работы в должности главы. Спасибо за оценку и доверие.

Комментарии Александр Колесников, депутат Екатеринбургской городской думы: – В прошлом году, на выборах главы города товарищ Орлов назвал свою рабочую программу – «Пять Д» (движение, действие, достижения, доступность услуг, доверие – Прим.авт.). Это прекрасно, но зачастую этим «5 Д» мешают «3 Б» – бесхозяйственность, безответственность и бестолковость. Людям нужны правда и порядок, нужны грамотные хозяйственные решения, даже если они, на первый взгляд, непопулярны. Будут толково работать хозяйственники, будут местные власти принимать взвешенные решения и не бояться нести за них ответственность, значит планы товарища Орлова воплотятся в жизнь. Игорь Володин, спикер Екатеринбургской городской думы: – Алексей Валерьевич с обязанностями главы города справляется, я считаю. Он нашёл общий язык с областным правительством. Благодаря своей коммуникабельности сумел привлечь дополнительные средства в муниципальный бюджет. Хорошо знает проблемы города, у него большой опыт работы во власти – в том же правительстве. Наладил контакт с депутатами, коллеги-депутаты подтверждают, что понимание есть. Впереди много серьёзных задач – юбилей города, обновление парка общественного транспорта и прочее. Если подход останется таким же, Екатеринбург со всем справится. Анатолий Шарапов,советник губернатора Свердловской области: – Качественная работа, качественный отчёт. Глава озвучил вещи, которые в сегодняшней жизни наиболее актуальны для населения; проекты, которые отвечают требованиям нашего президента и правительства.