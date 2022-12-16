Глава Екатеринбурга не исключил изменения схемы выборов в гордуму

В 2023 году может измениться схема выборов депутатов городской думы Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не исключает, что в 2023 году изменится схема выборов в городскую думу. По словам главы, вопрос обсуждается и решение пока не принято.

"Нижний Тагил перешел на мажоритарную систему, так как люди голосуют не за партии, а за конкретного человека, который представляет интересы конкретного избирательного округа. Окончательного решения по схеме выборов (в городскую думу Екатеринбурга. — Прим. ред.) еще нет, различные схемы обсуждаются, и в том числе полный переход на мажоритарную систему, когда будет сформировано 35 или 36 округов, мы здесь идем в соответствии с федеральным законом", — сообщил на пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Градоначальник не исключает, что, возможно, в 2023 году будет увеличено количество избирательных округов до 25, а оставшиеся 10 мандатов будут разыграны среди кандидатов, представленных по партийным спискам.

"Логика в этом, наверное, есть, это будет плюс для волеизъявления людей, которые бы хотели видеть в думе конкретного депутата, а не какую-то политическую партию. Если такая схема будет поддержана — возможность для участия партий, которые представлены в Госдуме, будет сохранена", — добавил Алексей Орлов.

Глава отметил, что в будущем созыве городской думы он хотел бы видеть представителей различных сфер: образования, здравоохранения, бизнес-сообщества, а также грамотных финансистов и юристов. По словам екатеринбургского главы, многие действующие депутаты намерены идти на предстоящие выборы в гордуму. Также своих кандидатов будет выдвигать "Единая Россия".

"Многие имеют не один срок депутатских полномочий, они являются опытными, и с ними достаточно комфортно работать, вести диалог и принимать важнейшие решения, направленные на развитие Екатеринбурга. <...> Все, что касается праймериз, — эта процедура утверждена. На каждое депутатское место будет подготовлен представитель "Единой России", это я вам точно говорю, будем обсуждать. Городская дума должна состоять из профессионалов, разбирающихся во всех сферах городского хозяйства", — резюмировал глава Екатеринбурга.

Отметим, пока 36 депутатов городской думы Екатеринбурга избираются по схеме "50 на 50". 18 кандидатов представляют политические партии, 18 — выдвигаются по одномандатным округам.

Напомним, глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел сегодня пресс-конференцию, где подвел предварительные итоги уходящего года.