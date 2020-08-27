В летних лагерях Свердловской области отдохнули почти 24 тысячи детей

Из 1140 лагерей в этом году к работе приступили только 76. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале подходит к концу летняя оздоровительная кампания. К работе в этом году приступили только 76 лагерей. Отдохнуть смогли 23 900 детей.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одарённых детей Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Сергей Карсканов. До начала пандемии коронавирусной инфекции, планировалось, что оздоровительная кампания охватит около 415 тысяч детей.

«Из 76 лагерей, которые работали - 57 загородных, шесть санаторных, шесть профильных, шесть дневных (все они расположены в Таборинском районе) и один лагерь с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций. Все вместе они охватили отдыхом 23 900 детей», - рассказал Сергей Карсканов.

При этом он отметил, что если брать охват отдыхом с начала года, то на сегодняшний день эта цифра будет выше — около 86 тысяч детей. Однако даже этот показатель составят лишь 20% от планового показателя.

«Всего за лето не приступили к работе 1106 организаций отдыха и оздоровления - это часть санаторных и загородных лагерей. Самый большой показатель традиционно давали дневные лагеря. Однако за исключением шести лагерей в Таборинском районе, больше ни один такой лагерь в этом году не открылся», - отметил Сергей Карсканов.

Кроме того, в этом году не приступил к работе ни один лагерь лагерь труда и отдыха. До конца года в соответствии с требованиями СанПиН запрещена деятельность палаточных лагерей — их в этом году в регионе также не было.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», летняя оздоровительная кампания стартовала на Среднем Урале 1 июля. Также сообщалось, что в Екатеринбурге отказались от летних городских лагерей, расположенных на базах школ. Это связано с затянувшимися ограничительными мероприятиями, введёнными из-за новой коронавирусной инфекции.

По словам Сергей Карсканов, в связи с пандемией коронавируса, на этапе подготовки к оздоровительным кампаниям и первым сменам, лагерям пришлось докупать дополнительное оборудование. В частности, было приобретено 600 бесконтактных термометров, 1 100 дозаторов и 658 УФ-облучателей. Подготовка каждого лагеря обошлась в среднем в два миллиона рублей.

Добавим, что подведённые итоги — предварительные. Летняя оздоровительная кампания в этом году ещё не завершена. Было принято решение, что она продлится до середины сентября. Детей продолжат принимать 37 загородных лагерей.