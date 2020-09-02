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Общество
2 сентября 2020, 09:34

В Екатеринбурге запретили строительство в защитной зоне дома Харитонова

защитная зона дома Харитонова

В Екатеринбурге установили защитною зону дома Харитонова. Фото: скриншот документа.

В Екатеринбурге утвердили графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дома Харитонова» (ул. Карла Либкнехта, 44). На указанной территории запрещено капстроительство.

Как отмечается в приказе №749, в границах защитной зоны также не разрешается реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). Однако допускается возведение и реконструкции линейных объектов.

Фото: документ

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Досье «ОГ»

Архитектор: Михаил Малахов

Дата строительства: начато в 1794-м. Современный облик здание приобрело в 1820-е годы.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что усадьба Расторгуевых-Харитоновых стала украшением «Красной линии».

Добавим, другими приказами Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области были утверждены зоны следующих зданий: «Особняк Е. А. Семеновой», «Дом купца Андреева», «Усадьба ротмистра Ф. А. Переяславцева», «Усадьба П. М. Утякова», «Дом мещанки Д. Я. Симановой», «Дом Сырейщикова Н. Ф.», «Дом С.Я. Закожурникова», «Дом Е. Д. Скрябиной», «Дом Рязанова И. Д.», «Усадьба Е. С. Бородиной».

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Областная газета Свердловской области

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