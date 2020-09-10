В правительстве Свердловской области обсудили меры по обеспечению безопасности на голосовании 13 сентября

Глава Среднего Урала попросить уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл заседание регионального правительства, где обсуждались вопросы подготовки к Единому дню голосования 13 сентября. В частности, глава Среднего Урала попросил уделить особое внимание санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Наша общая задача - обеспечить легитимность, прозрачность и открытость голосования. При этом особое внимание — вопросам эпидемиологической безопасности. Глав муниципалитетов прошу оказывать всемерное содействие работе территориальных комиссий, в том числе помогать в обеспечении санитарно-эпидемиологических требований", - заявил губернатор.

Он добавил, что на всех избирательных участках должны быть санитайзеры и прочие средства дезинфекции. Также должны строго соблюдаться масочный режим и меры социального дистанцирования. В связи с тем, что многие избирательные участки располагаются в зданиях школ, министерству образования и молодёжной политики, а также глава муниципалитетов поручено проследить за разведением потоков голосующих и учеников.

Евгений Куйвашев добавил, что предварительное голосование в отдалённых территориях Среднего Урала завершилось. Сейчас осуществляется сбор заявок для голосования на дому, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отметим, что на территории Среднего Урала в Единый день голосования пройдут 12 избирательных кампаний. Самые крупные – выборы думы Махнёвского ГО и дополнительные выборы депутата Заксобрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному округу № 16.

Напомним, вчера председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о полной готовности к проведению Единого дня голосования. В 83 субъектах РФ 13 сентября пройдёт более 9 тыс. кампаний.