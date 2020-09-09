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9 сентября 2020, 16:18

Глава ЦИК РФ заявила о полной готовности избирательной системы к голосованию 13 сентября

голосование

В 83 субъектах РФ пройдёт более 9 тыс. кампаний. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объявила о том, что избирательная система полностью готова к Единому дню голосования 13 сентября. Она отметила, что в этот день в 83 субъектах РФ пройдёт более 9 тыс. кампаний.

"Могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, от имени Центральной избирательной комиссии доложить о полной готовности избирательной системы России к Единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие дни 11 и 12 сентября", - передаёт слова Эллы Памфиловой "Российская газета".

По её словам, в 2020 году "относительно отдыхают" Кабардино-Балкария и Санкт-Петербург.

Так, 13 сентября в 18 регионах России путём прямого голосования будут выбраны высшие должностные лица, ещё в двух субъектах РФ - депутатами заксобраний. В 11 регионах страны, среди которых Свердловская область, выберут новый состав парламентов, а в четырёх округах пройдут довыборы депутатов Госдумы. Всего по итогам Единого дня голосования будет замещено 78 выборных должностей и депутатских мандатов.

Напомним, в конце июля председатель ЦИК РФ сообщила, что в 83 регионах России выборы в сентябре будут длиться три дня - 11 и 12 сентября можно проголосовать досрочно, а 13 сентября станет основным днём. Законопроект о трёхдневном голосовании был принят Госдумой РФ в третьем чтении 21 июля. Согласно документу, право выбирать срок голосования предоставляется Центризбиркому.

Добавим, что на Среднем Урале в муниципалитетах, где 13 сентября будут проходить выборы, 2 сентября стартовало досрочное голосование.

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Областная газета Свердловской области

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