На Урале отмечают День танкиста: программа праздника

Посетителям обещают впервые показать перспективный танк Т-14 «Армата». Фото: пресс-служба ЦВО

В России ежегодно во второе воскресенье сентября отмечают День танкиста. В Свердловской области командование Центрального военного округа проводит 12 сентября военно-патриотическую акцию «День танкиста на Урале».

Торжественное открытие праздника на полигоне «Свердловский» под Екатеринбургом запланировано на 10:45. В программу торжественных мероприятий включены площадки статического показа современной и исторической техники.

Выставка вооружения будет работать для гостей праздника с 9:30 до 16:00. Посетителям обещают впервые показать перспективный танк Т-14 «Армата». Бронемашину для экспозиции предоставил «Уралвагонзавод». Сфотографироваться с танком сможет любой желающий.

Основу экспозиции составят образцы бронетанкового вооружения отечественного и зарубежного производства. В частности, на выставке будут представлены американский танк М3 «Стюарт», средний пехотный танк «Матильда» (Великобритания), а также легендарная «тридцатьчетвёрка» с бортовым номером 1-24: этот танк принимал участие в прорыве Манесова моста в Праге под командованием героя-танкиста Ивана Гончаренко

Также гости смогут увидеть советский лёгкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, танки Т-62, лёгкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ (в том числе в арктическом камуфляже).

Динамический показ возможностей боевых машин начнётся с 11:30. Напомним, военные анонсировали демонстрацию танкового боя и первый «полёт» трёх сорокатонных танков Т-72Б3М одновременно. На представление отведено 20 минут.

Кроме того, военнослужащие впервые организуют катание на бронеавтомобиле «Тайфун-К», стоящем на вооружении частей специального назначения и военной полиции. Для этого подготовлена специальная трасса, по которой посетители выставки смогут проехать в десантных отделениях бронеавтомобиля, а также бронетранспортёра БТР-82АМ. Прокатиться на военной технике любой желающий сможет с 12:00. Попасть на борт можно до 16:00.

Добавим, что праздник на полигоне «Свердловский» смогут посетить все желающие. Предусмотрена бесплатная доставка посетителей на полигон. Автобусы ходят начиная с 9:00 от КПП 32-го военного городка на ул. Симферопольской, от станций метро «Проспект Космонавтов» и «Ботаническая», ТЦ «Академический» и из микрорайона Солнечный, а также от штаба ЦВО на проспекте Ленина, 71.

Для тех, кто поедет на праздник на своём транспорте, на подъезде к контрольно-пропускному пункту полигона организованы перехватывающие парковки. От стоянки до полигона гостей доставят на автобусах.

День танкиста учреждён в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Праздник включён в перечень профессиональных праздников ВС РФ.