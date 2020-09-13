Опубликована обновлённая карта распространения COVID-19 по Свердловской области

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 16 298. Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало обновлённую карту распространения новой коронавирусной инфекции по территории региона. По состоянию на 12 сентября на Среднем Урале лабораторно подтверждено 26 788 случаев заражения.

Согласно данным, приведённым на сайте надзорного ведомства, больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге - 16 298. Напомним, за прошлые сутки в столице Урала подтвердили 70 новых случаев заражения. На второй строчке расположился Нижний Тагил - 1662 случая. Далее следуют Первоуральск - 721 случай и Верхняя Пышма (647 заболевших).

Более 400 случаев заражения зафиксировано в Ревде (493), Берёзовском (471), Каменске-Уральском и Каменском районе (402). 335 человек заразились в Серове, 298 - в Реже.

Внизу списка находятся отдаленные населённые пункты: один человек заболел в Пелыме, двое в посёлке Гари. На карте распространения коронавирусной инфекции по территории Свердловской области остаётся одно белое пятно - это Таборы. За всё время здесь не было выявлено ни одного случая заражения.

Напомним, за прошлые сутки в Свердловской области выявили 128 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее.

За сутки из больниц региона выписаны 60 человек, победивших болезнь. Всего с начала пандемии уральские врачи излечили 20 662 уральца.