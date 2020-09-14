В Свердловской области за неделю почти вдвое снизилась активность клещей

В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 78 человек. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области за неделю от укусов клещей пострадали 78 человек. За семь дней активность членистоногих снизилась почти вдвое: в прошлый понедельник сообщалось о 148 случаях присасывания.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по данным на 14 сентября в регионе зарегистрировано 31 169 пострадавших от присасывания клещей (на прошлой неделе таких случаев было 31 091). Для сравнения, в прошлом году к этой же дате насчитывалось 31 916 случаев присасывания. Среди покусанных в этом году — 7192 ребёнка до 17 лет.

Всего в этом сезоне случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях в Свердловской области. Чаще всего от укусов кровососущих страдали жители Пышминскоого городского округа, Слободо-Туринского района, Рефтинскоого городского округа, Байкаловского района, Талицкого и Тугулымского городских округов.

В Екатеринбурге с начала сезона активности клещей зарегистрирован 10 371 случай укусов (в том числе, пострадали 1879 детей), что составляет 33,2% от общего количества пострадавших.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализирован 141 человек. Диагноз подтвердился у 42 человек, в том числе у семерых детей. С диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 380 человек. У 309 укушенных, в том числе у 38 детей, диагноз подтвердился.

Добавим, что по состоянию на 14 сентября в регионе проведено 110616 вакцинаций и 216792 ревакцинаций.