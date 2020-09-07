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7 сентября 2020, 17:01

За неделю клещи покусали 148 свердловчан

Осторожно, клещи!

За неделю в Свердловской области клещи покусали 148 человек. Фото: Галина Соловьёва.

За неделю в Свердловской области клещи покусали 148 человек. Общее число пострадавших от присасывания членистоногих кровососущих достигло 31 091, более семи тысяч из них — дети.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за аналогичный период 2019 года от укусов пострадали больше граждан — 31 837.

Случаи присасывания клещей зафиксированы в 65 муниципалитетах. Треть пострадавших — это жители Екатеринбурга (10 347 человек, в том числе 1 875 детей).

По сравнению с предыдущей неделей на Среднем Урале количество граждан, госпитализированных с клещевым иксодовым боррелиозом, увеличилось на 5 до 372. Диагноз подтверждён у 304 человек, в том числе у 38 детей. С клещевым энцефалитом в больницы доставлен 141 уралец. У 35 человек, шестеро из которых дети, диагноз подтвердился.

Областная газета Свердловской области

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За неделю клещи покусали 148 свердловчан