В 2021 году среднегодовой размер пенсии составит 17 443 рубля

Всего ПФР обеспечит выплаты для 43 миллионов российских пенсионеров. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в следующем году. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров должен составить 17 443 рубля.

С 1 января страховые пенсии проиндексируют на 6,3%, социальные пенсии повысятся с 1 апреля на 2,6%. Всего ПФР обеспечит выплаты для 43 миллионов российских пенсионеров.

В 2021 году бюджет Пенсионного фонда составит 9,6 трлн рублей. На выплаты пенсий направят 8,4 трлн рублей, в том числе 7,8 трлн на страховые пенсии. 632,7 млрд из 8,4 трлн рублей будет выделено на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат, компенсаций и пособия на погребение.

Это следует из проекта бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленного Минтрудом на основании параметров прогноза Минэкономразвития РФ. Его обсудят на заседании Российской трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.

Из этого же проекта следует, что маткапитал в следующем году вырастет почти на 4%.

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