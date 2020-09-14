В 2021 году маткапитал вырастет почти на 4%

всего в следующем году на предоставление материнского капитала будет выделено 443,3 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство труда РФ завершило формирование проекта бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В министерстве отметили, что в следующем году сумма маткапитала увеличится на 3,7%.

"Размер материнского капитала в 2021 году составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал, размер доплаты на второго ребенка составит 155 550 рублей", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что всего в следующем году на предоставление материнского капитала будет выделено 443,3 млрд рублей. Согласно расчётам Минтруда, получить маткапитал в 2021 году смогут 1,2 млн семей.

Напомним, что в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Право на него получат семьи уже после рождения первенца - 466 тыс. рублей. После рождения второго ребёнка выплата будет увеличиваться ещё на 150 тыс. рублей.

В конце февраля депутаты Заксобрания Свердловской области приняли изменения в закон "Об областном материнском (семейном) капитале" и продлили срок выплаты пособий до 31 декабря 2026 года. Размер регионального маткапитала в 2020 году составляет 141 тыс 227 рублей. При рождении одновременно трёх и более детей его размер увеличивается до 211 тыс 839 рублей.

Добавим также, что с 15 апреля маткапитал начали оформлять автоматически после рождения ребёнка.