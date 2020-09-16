В Екатеринбурге утвердили границы Симановской мельницы. Фото: Павел Ворожцов.

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы исторического здания, расположенного в Екатеринбурге. Речь идёт о Симановской мельнице.

Как говорится в приказе №809, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, установлены границы территории «Симановсой мельницы» и входящих в её состав объектов «Четырёхэтажное каменное здание мельницы», «Котельное отделение с кирпичной трубой», «Бывшие склады готовой продукции», «Здание силового отделения» и «Здание лаборатории». Оно находится по адресу ул. Челюскинцев, 58.

Фото: документ

В документе также прописаны режимы использования данной территории. Так, на участке разрешается проведение работ по сохранению объектов, размещение на фасадах зданий информационных вывесок, а также благоустройство самой территории. При этом запрещается капитальное строительство, установка фонарей и малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объектов.

Фото: документ

Добавим ранее, Симановскую мельницу планировалось приспособить под жилой многоквартирный дом. Здание хотели реконструировать, сохранив особенности памятника. На первых двух этажах, объединённых в один, предполагалось разместить ресторан и библиотеку. Комиссия экспертов выдала положительное заключение относительно этого проекта.

Ещё одним приказом управления устанавливаются зоны «Усадьбы купца А. А. Волкова» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой с магазином», «Магазин» и «Лавка», расположенных на ул. Малышева, 64 / ул. Гоголя, 1.

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