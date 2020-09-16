В «Майской прогулке» поучаствует в три раза меньше уральцев, чем годом ранее

Максимальное количество участников «Майской прогулки» в предыдущие годы — 12 тысяч человек. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге рассчитывают, что в этом году в мероприятии поучаствуют около 2 тыс. человек. Это в несколько раз меньше, чем в предыдущие годы.

Как рассказала на пресс-конференции, посвящённой проведению «Майской прогулки», заместитель председателя РОО «Федерация спортивного туризма Свердловской области» Татьяна Киселёва, для участия в прогулке зарегистрировались уже порядка 800 человек, всего организаторы готовятся принять 1,5 — 2 тысячи человек.

По словам Татьяны Киселёвой, максимальное количество участников «Майской прогулки» в предыдущие годы — 12 тысяч человек.

Как писала ранее «Областная газета», в прошлом году по маршрутам прошли 6,5 тысячи уральцев.

Организаторы связывают уменьшение числа участников с прохладной осенней погодой и сокращением светового дня. В связи с последним, кстати, максимальный маршрут в этом году составит не 50 км, как обычно, а 42, чтобы участники успели вернуться до наступления темноты. Также екатеринбуржцам будут доступны маршруты в 20 и 32 км. Последний посвящён отмечаемому в этом году столетнему юбилею Уральского федерального университета. Схемы маршрутов можно посмотреть на сайте.

Напомним, изначально планировалось, что «Майская прогулка» в этом году пройдёт 17 мая, но из-за пандемии коронавируса её перенесли на осень. Участники стартуют от УрГПУ, финишируют — у главного корпуса УрФУ. С 7:00 до 8:00 пройдёт старт на самый длинный маршрут, с 8:00 до 11:00 — на остальные.