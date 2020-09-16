В Екатеринбурге за сутки выпало 40% месячной нормы осадков

В Екатеринбурге за сутки выпало 40% месячной нормы осадков. Фото: Галина Соловьёва.

На Урале наступила осень. Всего за сутки (днём 15 сентября и ночью 16 сентября) в Екатеринбурге выпало 40% месячной нормы осадков.

"Сильные дожди наблюдались в северной половине Челябинской, на крайнем юге Свердловской, местами в Курганской области, где за сутки выпало от 30 до 100% месячной нормы осадков", – сообщила главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Причиной непогоды стал циклон, который оформился над южными районами Челябинской области ещё вчера. При этом пика своего развития он достиг в первой половине сегодняшнего дня.

Сейчас циклон находится в районе Кургана, который медленно направляется на северо-восток. Ожидается, что осадки ослабеют, но возрастёт вероятность ночных заморозков, особенно 18 сентября.

Как ранее сообщала "Областная газета", на Среднем Урале заморозки ожидаются в ночь на пятницу – похолодает до -2°С. Днём 18 сентября потеплеет до +11...+16°С, однако в некоторых районах пройдут дожди с порывами ветра до 14 м/с.

В субботу, 19 сентября, температура воздуха ночью составит +5...+10°С, а на крайнем севере столбики термометров опустятся до 0°С. Днём воздух прогреется до +12...+17°С.

По данным синоптиков, в первой половине следующей недели будет холодно: ночью 0...+5°С, днём +6...+11°С.

Стоит отметить, что по данным сервиса "Яндекс.Карты" на 18:50, Екатеринбург встал в 9-балльные пробки. Стоят улицы Куйбышева, Ленина, Малышева, 8 Марта, Восточная и Московская. Также фиксируются многочисленные ДТП.

Фото: Яндекс.Карты