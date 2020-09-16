В Свердловской области ожидаются заморозки до -2°С

Заморозки ожидаются в ночь на пятницу, 18 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

В конце рабочей недели на Средний Урал придёт похолодание. Местами в регионе ожидаются заморозки до -2°С.

По информации Уральского гидрометцентра, заморозки ожидаются в ночь на пятницу, 18 сентября. Днём в Свердловской области потеплеет до +11...+16°С, однако в некоторых районах пройдут дожди с порывами ветра до 14 м/с.

В субботу, 19 сентября, температура воздуха ночью составит +5...+10°С, а на крайнем севере столбики термометров опустятся до 0°С. Днём воздух прогреется до +12...+17°С.

Похолодание коснётся, в частности, Екатеринбурга - сегодня ночью ожидается +9...+11°С, а завтра днём +12...+14°С с порывами ветра до 13 м/с. В пятницу ночью в уральской столице похолодает до +4...+6°С, а днём потеплеет до +14...+16°С. В субботу столбики термометров будут показывать +6...+8°С ночью и +15...+17°С днём, без существенных осадков.

Фото: Уральский гидрометцентр

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