Экс-главу УМВД Екатеринбурга взяли под стражу на два месяца

Игорь Трифонов обвиняется в получении взятки. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Карачаево-Черкесской республике.

Бывший глава УМВД по Екатеринбургу и экс-министр внутренних дел Карачаево-Черкесской республики Игорь Трифонов арестован по решению Мещанского суда Москвы. Его заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток.

Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, обвинения в отношении силовика выдвинули сотрудники 4-го управления ГСУ СК РФ в Екатеринбурге. Добавим, что Игорь Трифонов был задержан вечером 18 сентября. Кроме того, в рамках расследования дела сотрудники ФСБ задержали экс-главу отделения екатеринбургского УБЭП Владимира Нечаева.

Оба силовика обвиняются в получении взятки. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия.

Напомним, что Управление МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов возглавлял в период с 2011 по 2017 годы. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкессии - этот пост он занимал до 2019 года. В ноябре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и МВД, в числе которых был Игорь Трифонов.