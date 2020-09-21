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Общество
21 сентября 2020, 18:40

В Свердловской области выберут лучшие заведения уральской кухни

Блюдо в ресторане

Блюда будут оцениваться 12 членами жюри в трёх номинациях. Фото: Павел Ворожцов.

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области завершила приём заявок на гастрономический конкурс "Вкус большого Урала". За звание лучшего кулинара поборются 16 шеф-поваров из Екатеринбурга, Сысерти и Невьянска.

"Последние несколько лет Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области совместно с краеведами, антропологами, историками, гастрономическими экспертами, шеф-поварами и рестораторами кропотливо собирает и проверяет информацию об аутентичности уральских продуктов, вкусов и блюд", - заявила министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Она отметила, что результатом такой работы станет "Уральская гастрономическая карта", которая подскажет жителям и гостям Свердловской области места, где можно попробовать уральские блюда.

В конкурсе принимают участие 16 шеф-поваров, представляющие свои кафе, бистро и рестораны, лучшие из которых попадут на гастрономическую карту региона. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, блюда будут оцениваться 12 членами жюри в трёх номинациях: "Корзина уральского продукта" - продукты от производителей и поставщиков-агрегаторов, "Вкус большого Урала" - блюда уральской кухни, "Уральский завтрак" - меню для организованных групп гостей. Итоги конкурса будут подведены 25 сентября.

Директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова заявила, что главной целью конкурса является формирование гастрономической культуры Урала и популяризация уральских блюд.

"Для шеф-поваров это не только прекрасная возможность продемонстрировать мастерство и познакомить профессионалов туриндустрии с заведениями, которые они представляют, но также получить почетный статус "Посол Уральской кухни", - заявила она.

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Областная газета Свердловской области

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