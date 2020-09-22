Путёвка для Невьянска

Акинфий Демидов в исполнении Юрия Анашкина встречает гостей музея по всем правилам – в маске Фото: ГАУК СО «НГИАМ»

В августе региональное правительство утвердило комплексную программу развития Невьянского городского округа на 2020–2025 годы. В ней – восемь направлений, в том числе развитие туризма. На это, согласно программе, планируется направить около 300 миллионов рублей. Программные мероприятия призваны увеличить объем туристического потока в город. Пока – со 126 до 132 тыс. человек в год. Когда Невьянск станет удобным для туристов, рассказал глава городского округа Александр БЕРЧУК.

– Главка о развитии туризма в документе начинается со слов: «Существующая инфраструктура городского округа не отвечает потребностям туристского рынка.» И это при том, что Невьянская наклонная башня входит в десятку достопримечательностей региона. Откуда такие противоречия?

– В основном сюда приезжают организованными группами, а наша задача – сделать так, чтобы любой мог приехать к нам на автобусе или электричке, не озадачиваясь вопросами, как сориентироваться в городе, как добраться до основных достопримечательностей, где перекусить и переночевать.

С общепитом проще – сейчас строится кафе на улице Советской, прямо возле Наклонной башни. Турбазы и гостевые дома есть на Таватуе, в Нижних Таволгах, Быньгах. В самом Невьянске большой гостиницы, где можно было бы разместить хотя бы одну экскурсионную группу, пока нет, но скоро появится в рамках частно-государственного партнёрства. В самом центре, на Ленина, 1, есть пустующее здание, его выкупили в частную собственность. Проект реконструкции готов и проходит экспертизу. В гостинице будет сорок номеров, на первом этаже разместятся предприятия питания и торговли.

– В ряде уральских городов есть центры развития туризма или туристско-информационные центры. В Невьянске планируется создать такой центр? Думается, что он стал бы для администрации хорошим подспорьем…

– Скорее всего, он будет создан на основе Невьянского историко-архитектурного музея. Именно он принимает основной турпоток и уже сейчас выполняет часть функций центра развития туризма. Организует экскурсии (в том числе театрализованные) по музейному комплексу и городу, проводит массовые мероприятия.

– Каким станет исторический центр Невьянска?

– Первым делом приведём в порядок набережную городской пруда. Начнём с «кармана» на улице Советской – от водной станции до особняка купца Дождева, памятника архитектуры середины XIX века. Само здание собственник отреставрировал, входная группа пока не восстановлена. С конца прошлого года здание функционирует – туда переехал Дом икон, а ещё на его базе работает школа юных иконописцев – в ней занимается около 50 ребят.

На участке обустроим прогулочную зону с площадками для активного и тихого отдыха. На территории водной станции будет площадь для проведения массовых мероприятий, предусмотрели там и купель для наших моржей – в городе развито это движение. Около дома Дождева разобьём «купеческий» сад. Территория должна стать многофункциональной и при этом не потерять исторической идентичности. Поэтому после реконструкции на неё вернутся статуи, украшавшие берег в 50-е годы – «Девушка с полотенцем» и «Юноша с кубком» (вторая скульптура, к сожалению, была разрушена, так что будем её восстанавливать). На детской площадке обыграем тему добычи и промывки золота, установим качели, форма которых повторяет очертания усадьбы Дождева.

Всего, согласно концепции, предстоит привести в порядок около 1,4 км набережной – от спортивной площадки на улице Урицкого (там будет целый спортивный кластер) до Девичьего Камня. Но начали с того участка, где максимальное количество земель принадлежит муниципалитету. Исторически набережная застраивалась частными домами – участки спускаются прямо к воде. На территории первой очереди два таких участка – решаем с собственниками вопрос о выкупе этих земель. Ещё один вариант – освобождать для благоустройства 20-метровую береговую полосу.

Как объяснил Александр Берчук, благоустраивать городскую набережную будут в два этапа. В рамках первого обустроят территорию набережной вдоль улицы Советской Фото: Павел Ворожцов

– Кроме Дома Дождева, в муниципалитете – ещё 66 объектов культурного наследия. Некоторые здания находятся в удручающем состоянии, например, особняк купца Мередина прямо возле здания мэрии, пострадавший при пожаре в 1995 году – сейчас там только стены. Его реально восстановить?

– Надеюсь, что это удастся сделать за время реализации комплексной программы. Из муниципальной собственности здание было передано в собственность региона. Сейчас Свердловский областной краеведческий музей имени Клера разрабатывает проектно-сметную документацию по восстановлению здания. После реставрации в нём разместится Музей уральской иконы.

Центр города застраивался в XIX веке, и именно здесь очень высокая концентрация памятников истории и культуры. С годами они, конечно, не хорошеют, но силами муниципалитета их не восстановить, это слишком дорого.

Справка ОГ Всего на развитие муниципалитета в рамках комплексной программы предлагается направить 3,9 млрд рублей, больше половины из них привлекут из внебюджетных источников. Средства пойдут на развитие промышленности и предпринимательства коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, систем образования, культуры и спорта.

Так сейчас выглядит дом купца Мередина в центре города, прямо возле администрации. Здание передано в областную собственность – после реконструкции здесь откроют музей иконы. Фото: Павел Ворожцов

– А что с корпусами бывшего металлургического, а ныне – машиностроительного завода? Часть корпусов сейчас простаивает. Не думали использовать опыт коллег из Сысерти, которые намерены сделать предприятие центром туристского кластера?

– Есть концепция, предусматривающая восстановление кричного цеха, домны и старой демидовской плотины. Реновация заводской территории – это перспективный этап. Прежде чем перейти к заводу, надо привести в порядок набережную, а затем – территории исторической застройки в границах улиц Матвеева, Профсоюзов, Урицкого, Советской – здесь проложены основные туристические маршруты.

Есть идеи! Опыт других уральских городов подсказывает: быстрее всего дело идёт на лад там, где администрации сотрудничают с активными жителями и некоммерческими организациями. В Невьянске есть и те, и другие. Например, культурный центр «Народное дело» параллельно с мэрией развивает внутренний и въездной туризм и возрождает народные промыслы. Например, в августе организация провела в Нижних Таволгах второй чайный фестиваль «Когда цветёт Таволга» – с дегустацией травяных чаёв, ярмаркой и концертом.

А что касается туристского кластера, есть глобальная задумка – соединить старинную деревню Сербишино с Горноуральским городским округом с выходом на Алапаевск. До самого Сербишино достраивается асфальтированная дорога, а от него – ещё 9,5 километра до горноуральских сёл. Мог бы получиться хороший туристический маршрут Нижний Тагил – Невьянск – Алапаевск. Но пока это мечта. Сделаем всю инфраструктуру, тогда и можно будет говорить об этом предметно.

День башни в Невьянске Фото: ГАУК СО «НГИАМ»

Кстати Как рассказали «Облгазете» в Невьянском государственном историко-архитектурном музее, с момента его открытия после пандемии 24 июля экскурсионные программы посетили почти 13 тысяч человек. Около пяти тысяч в общей сложности побывали на Дне чествования наклонной башни Демидовых 15 августа и на «Казачьих гуляньях на Невьянской земле» 12 сентября). Самые популярные экскурсии – по Наклонной башне Демидовых и по Музею истории Невьянского края. Кроме того, туристов водят на экскурсии «Невьянский некрополь» (по уникальными захоронениям XIX века) и «Невьянск купеческий» (по старой части города) Очень востребованы экскурсии по окрестностям «Прогулка на гору Малая Лебяжка» и в уникальный Свято-Николаевский храм села Быньги. В прошлом году музей начал экскурсии в пимокатную мастерскую «Валенки – тёплое искусство»: экскурсантам рассказывают о пимокатном ремесле и предлагают поучаствовать в мастер-классе по изготовлению валенок. Нынче появилась экскурсия «Прогулка по набережной Невьянска». В разработке – ещё один экскурсионный маршрут: по старообрядческим местам Невьянской земли (Быньги, Таволги, Сербишино).

Чайный фестиваль в Нижних Таволгах Фото: Культурный центр «Народное дело»

В планах – провести большое мероприятие в Быньгах – День сундука. А ещё – открыть в старинном селе музей сундуков.

– Быньговские сундуки славились на всю страну, а музея сундуков в селе нет, – рассказывает руководитель НКО Татьяна Килина. - Собственник предоставил здание площадью 400 «квадратов» на условиях безвозмездной аренды. Сейчас собираем информацию и экспонаты, жители в этом помогают. В коллекции уже около 30 сундуков и экспонаты музея крестьянского быта – местный детский сад намерен передать их нам.

Как рассказала Татьяна Килина, в ближайшее время появится мобильное приложение для путешествий по окрестностям Невьянска – его разрабатывают совместно со школьным музеем-ретроспективой при школе № 165 Екатеринбурга.

Так сейчас выглядит набережная Невьянского пруда… Фото: Павел Ворожцов

Набережная – одна из главных площадок для проведения массовых мероприятий Фото: Павел Ворожцов

А такой она должна стать Фото: Проект реконструкции набережной в Невьянске

Слева видно понтонный причал с пирсами Фото: Проект реконструкции набережной в Невьянске

Зона для отдыха и прогулок Фото: Проект реконструкции набережной в Невьянске

День башни в Невьянске Фото: ГАУК СО «НГИАМ»

Невьянск – один из тех городов, куда любят возить почётных гостей. Вот одна из них – госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси, чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской республики в России (рядом с «Акинфием Демидовым») Фото: ГАУК СО «НГИАМ»