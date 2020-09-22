В России продлят и усовершенствуют программу кешбэка за путешествия

Правительство России продлит и усовершенствует программу кешбэка за туры по стране. Фото: Галина Соловьёва.

Программой получения кешбэка за отпуск воспользовались свыше 60 тысяч россиян. Поскольку не все желающие успели принять участие в акции, Правительством РФ было принято решение о её продлении.

Первый этап распродажи туров по России с кешбэком прошёл с 21 по 28 августа. Кешбэк составлял 5 тысяч рублей за каждые 25 тысяч рублей стоимости одного тура. При этом на одну банковскую карту возвращалось не более 15 тысяч рублей.

Ко второму этапу, который должен стартовать в октябре и продлиться 1,5 месяца, планируется изменить условия программы, говорится на официальном Telegram-канале оперштаба. Так, максимальная сумма кешбэка составит 50 тысяч рублей. Кроме того, планируется убрать ограничение на минимальную стоимость тура и сократить минимальную длительность путешествия с четырёх до двух ночей. Об этом ранее уже сообщала "Областная газета".

Напомним, в первый период кешбэк начислялся, если продолжительность тура составляла четыре и более ночей, стоимость путёвки – от 25 тысяч рублей, а оплата производилась картой "Мир". Тем, кто потратил на поездку 25 тысяч рублей, на карту поступало 5 тысяч рублей кешбэка, за тур в 50 тыс. рублей полагалось 10 тысяч рублей, а за поездку стоимостью 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей. Эти правила были утверждены Правительством РФ 11 августа. Всего на реализацию программы кабмин выделял 15 млрд рублей.