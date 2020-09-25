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25 сентября 2020, 07:31

Публикуем список свердловских городов, где 26 и 27 сентября пройдут ярмарки

ярмарка

Публикуем список свердловских городов, где 26 и 27 сентября пройдут ярмарки. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 26 и 27 сентября, жителей Свердловской области приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и тёплые вещи.

Приглашения на мероприятия были размещены на официальных сайтах администраций двух свердловских муниципалитетов. Так, жителей и гостей Екатеринбурга позвали закупиться 26 и 27 сентября (с 9:00 до 17:00). В эти дни горожане смогут приобрести овощи и фрукты, соленья, молочные продукты, мясо, рыбу, сладости и чай, а также тёплую одежду – варежки, носки, жилеты, кофты и пончо. Действующая парковка на площади 1905 года будет закрыта.

Также в выходные пройдёт ярмарка в Ревде напротив дома №35 по улице Мира (от Максима Горького до Чайковского). В эти дни движение транспортных средств по указанному участку будет закрыто с 08:00 до 17:00. Проезды во дворы близстоящих домов перекрываться не будут. Горадминистрация просит горожан убрать автомобили с места проведения мероприятия.

Чтобы выяснить, в каких ещё городах пройдут ярмарки, "Областная газета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список городов: 

  • Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (26 сентября с 9:00 до 17:00);
  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (25-27 сентября);
  • посёлок Лёвиха Кировградского ГО (возле дома № 10 ул. Куйбышева) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (26 сентября с 9:00 до 17:00);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (26 сентября 9:00 – 17:00);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – сельскохозяйственная ярмарка (26 сентября);
  • посёлок Двуреченск Сысертского ГО – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (26 сентября с 9:00 до 15:00);
  • Талица (Молодёжная площадь) – сельскохозяйственная ярмарка (26 сентября с 9:00 до 15:00);
  • п.г.т. Махнево (ул. Победы, 32) – сельскохозяйственная ярмарка (26 сентября с 10:00 до 15:00).
Областная газета Свердловской области

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