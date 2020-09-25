В Telegram произошёл сбой

Мессенджер сейчас официально используют, в том числе оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также свердловский оперативный штаб для распространения информации о COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В мессенджере Telegram 25 сентября произошёл сбой. Пользователи жалуются на долгую загрузку сообщений или выдачу ошибок.

Множество обращений (почти три тысячи) по поводу сбоя в работе мессенджера, в том числе в России, зафиксировал также Downdetector. По данным сервиса, сбои наблюдались в Telegram уже несколько раз после середины сентября. Сегодня жалобы пользователей начали поступать после 15:00.

Фото: данные о сбое в телеграм

Фото: одна из ошибок, выдаваемая в телеграм

Напомним, что в июне этого года Роскомнадзор принял решение о разблокировке доступа к мессенджеру Telegram. Отметим, что мессенджер сейчас официально используют, в том числе оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также свердловский оперативный штаб для распространения информации о COVID-19.