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25 сентября 2020, 15:54

В Telegram произошёл сбой

Телеграм

Мессенджер сейчас официально используют, в том числе оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также свердловский оперативный штаб для распространения информации о COVID-19. Фото: Галина Соловьёва

В мессенджере Telegram 25 сентября произошёл сбой. Пользователи жалуются на долгую загрузку сообщений или выдачу ошибок.

Множество обращений (почти три тысячи) по поводу сбоя в работе мессенджера, в том числе в России, зафиксировал также Downdetector. По данным сервиса, сбои наблюдались в Telegram уже несколько раз после середины сентября. Сегодня жалобы пользователей начали поступать после 15:00.

Фото: данные о сбое в телеграм
Фото: одна из ошибок, выдаваемая в телеграм

Напомним, что в июне этого года Роскомнадзор принял решение о разблокировке доступа к мессенджеру Telegram. Отметим, что мессенджер сейчас официально используют, в том числе оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом, а также свердловский оперативный штаб для распространения информации о COVID-19.

Напомним, что блокировка Telegram на территории России началась в апреле 2018 года после того, как мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. При этом мессенджер все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты партии "Справедливая Россия" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили законопроект о прекращении блокировки мессенджера, через который госорганы информируют россиян о ситуации с COVID-19.

Областная газета Свердловской области

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